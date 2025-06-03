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        Haberler Gündem 3. Sayfa Antalya haberleri: Fenalaşıp araçtan indi... Ölüme uzandı | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        Fenalaşıp araçtan indi... Ölüme uzandı!

        Antalya'da, evine giderken fenalaşınca aracından inip, ön tekerin yanına uzanan 46 yaşındaki Şükrü Çetin, olay yerinde yaşamını yitirdi. Çetin'in cansız bedeni, ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.06.2025 - 15:25 Güncelleme: 03.06.2025 - 15:25
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        Fenalaşıp araçtan indi... Ölüme uzandı!
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        Antalya'da acı olay, saat 11.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Mehmetçik Mahallesi Yiğitler Caddesi üzerinde meydana geldi.

        FENALAŞIP ARAÇTAN İNDİ

        Balıkçılık işiyle uğraşan Şükrü Çetin (46), kamyonetiyle evine giderken fenalaşınca aracı yol kenarına park edip indi.

        SAĞ ÖN TEKERİN YANINA UZANDI

        DHA'daki habere göre sağ ön tekerin olduğu yere uzanıp, bir süre bekleyen Çetin'i gören komşuları, durumu ailesine ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        OLAY YERİNDE CAN VERDİ

        İhbarla adrese ekipler sevk edildi. Kısa sürede gelen sağlık ekibi, Şükrü Çetin'in hayatını kaybettiğini belirledi.

        CENAZEYE OTOPSİ YAPILACAK

        Olay yerine gelen Çetin'in ailesi ve yakınları, büyük üzüntü yaşadı. Çetin'in cansız bedeni, ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        KALP KRİZİ İHTİMALİ

        Şükrü Çetin'in kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği üzerinde duruluyor.

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        #Antalya
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