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        Haberler Gündem 3. Sayfa 18 yaşından küçük 3 çocuk! Cinsel ilişki vaadi kâbusla bitti | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        18 yaşından küçük 3 çocuk... İlişki vaadi kâbusla bitti!

        Antalya'nın Kemer ilçesinde, cinsel ilişki yaşamak için anlaştıkları 18 yaşından küçük 3 kişiyi dolandırıp darp eden 21 yaşındaki E.S. isimli kadın ile 24 yaşındaki arkadaşı B.B., 'Dolandırıcılık' ve 'Kasten yaralama' suçlarından tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.06.2025 - 09:30 Güncelleme: 13.06.2025 - 13:02
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        18 yaşından küçük 3 çocuk... İlişki vaadi kâbusla bitti!
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        Antalya'da olay Kemer ilçesinde yaşandı. İlçeye tatile gelen 3 çocuk, sosyal medya platformu üzerinden tanıştıkları kadınla, 15 bin lira karşılığında cinsel ilişki yaşamak üzere anlaştı.

        KADIN PARAYI ALDI ARKADAŞI DARP ETTİ

        DHA'daki habere göre çocukların bulunduğu yere gelen kadın parayı aldı. Kısa süre sonra gelen kadının arkadaşı da çocukları darp etti.

        ÇOCUKLAR ŞİKAYETÇİ OLDU

        Çocukların şikayeti üzerine olay yerine Kemer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, inceledikleri kamera görüntülerinden tespit ettikleri E.S. (21) isimli kadın ile B.B.’yi (24) Antalya girişinde yakalayıp, gözaltına aldı.

        İKİSİ DE TUTUKLANDI

        Şüpheliler, emniyet müdürlüğündeki işlemlerin ardından Kemer Adliyesine sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 2 şüpheli, 'Dolandırıcılık' ve 'Kasten yaralama' suçlarından tutuklandı.

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        #Antalya
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