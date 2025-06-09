Antalya'daki tarihi Hıdırlık Kulesi açık hava müzesi olacak

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Antalya'nın kültürel mirası ve tarihi yapılarından Hıdırlık Kulesi'nin turistik çekim merkezi haline getirilmesi için 2020'de Koruma Kurulu kararıyla başlatılan arkeolojik kazılarda antik dönem kalıntıları ve yapılar ortaya çıkarıldı.

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Fen İşleri Dairesi Başkanlığınca alanda restorasyon ve koruma-onarım (konservasyon) işleri tamamlandı, projenin mimari çalışmaları ise sürüyor.

Kulenin kuzey ve güney kısmındaki alanın ahşap kaplama ve antik kalıntıların izlenebileceği cam yüzeylerin kaplamaları ile falezlerin siluetini etkilememesi için alanı çevreleyen şeffaf cam korkulukların da montajı büyük oranda tamamlandı. Ekipler alanda son rötuşlarını gerçekleştiriyor.

Hadrian Kapısına kadar uzandığı düşünülen Roma Dönemi sütunlu cadde yapısı, yunus balığı figürlü yazıtlı mozaik, buz fabrikası ve antik dönem hamam kalıntıları gibi eserlerin sergileneceği seyir terası, kentin açık hava müzesi olacak.

Ziyaretçiler, yürüyüş yolundaki cam yüzeylerde kalıntıları incelerken, falezler üzerinde oluşturulan bölümde ise Akdeniz manzarasını seyredebilecek.

Antalya Müze Müdürlüğü ve Koruma Uygulama ve Denetim Büroları gözetiminde arkeologlar tarafından yapılan kazı çalışmalarında kulenin güneydoğu kısmında Geç Roma Dönemine ait olduğu düşünülen yazıtlı mozaik ortaya çıkarılmıştı.