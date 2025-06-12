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        Haberler Gündem Antalya'da zincirleme kazada 4 kişi yaralandı - Güncel haberler

        Antalya'da zincirleme kaza: 4 yaralı

        Antalya'nın Serik ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2025 - 19:28 Güncelleme: 12.06.2025 - 19:28
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        Antalya'da zincirleme kaza: 4 yaralı
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        Antalya-Alanya D-400 kara yolu Gebiz Kavşağı'nda, sürücüleri öğrenilemeyen 2 otomobil, TIR, tur otobüsü ve kamyonetin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

        Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan 4 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Araçların kaldırılmasıyla yol trafiğe açıldı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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