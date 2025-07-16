Antalya Arkeoloji Müzesi yerinde kalıyor

Antalya Müzesi'nin taşınacağı ya da bulunduğu araziye otel yapılacağı yönündeki sosyal medyada dolaşan iddialar, açık bir şekilde yalanlandı.

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Antalya Arkeoloji Müzesi, mevcut yerinde kalacak; ancak depreme dayanıklı bir yapıyla yeniden inşa edilecek.

Müzede yer alan eserler, bu süreçte özel olarak hazırlanmış geçici bir depoda koruma altına alınacak. Alandaki ağaçlar ise yerinde bırakılarak doğaya zarar verilmeden projeye devam edilecek.

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Toplam 2.5 milyar TL bütçeyle yürütülecek olan proje, 2026 yazında tamamlanarak hizmete açılacak.