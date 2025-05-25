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        Haberler Dünyadan Annesi uyuşturucudan ölen oyuncu Barry Keoghan: Ben bir bağımlıyım - magazin haberleri

        Annesi uyuşturucudan ölen oyuncu Barry Keoghan: Ben bir bağımlıyım

        Barry Keoghan, çocukluğunu anlattığı röportajda bağımlı olduğunu itiraf etti. Ünlü İrlandalı oyuncunun annesi ve babası da uyuşturucudan hayatını kaybetmişti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.05.2025 - 11:19 Güncelleme: 25.05.2025 - 11:19
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        "Ben bir bağımlıyım"
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        Ebeveynleri bağımlılıkla mücadelelerini kaybettiğinde henüz çocuk yaşta olan oyuncu Barry Keoghan, kendisinin de bağımlı olduğuna dair itirafta bulundu. Keoghan, yakın zamanda Hollywood Authentic'e verdiği röportajda, henüz 12 yaşındayken kaybettiği annesi Debbie hakkında konuşurken, "Babam da benzer bir şekilde vefat etti ve annemi de bu yüzden kaybettim. İki amcam ve bir kuzenimi uyuşturucu yüzünden kaybettim. Bu, 'Tamam, bu işe bulaşırsam mahvolurum' demek için yeterli olmalı. Ama merak çok güçlü bir şey. Bazen faydalıdır ve bazen zararlıdır. Benim için zararlıydı" ifadesini kullandı.

        'Dunkirk' filmi yıldızı Barry Keoghan'ın annesi, 2003'te rehabilitasyonda kaldıktan sonra hayatını kaybedene kadar eroin bağımlılığıyla mücadele etti.

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        ÇOCUKLUĞU KORUYUCU AİLELERİN YANINDA GEÇTİ

        Geriye dönüp baktığında, İrlandalı oyuncunun, büyüdüğü Dublin şehrinde acı dolu anıları var.

        32 yaşındaki oyuncu, annesini eroin bağımlılığı yüzünden kaybedince erkek kardeşiyle birlikte, çocukluklarının geri kalanını Dublin civarındaki koruyucu ailelerin yanında geçirdi.

        Barry Keoghan, röportaj esnasında çocukluğunun geçtiği evlerden birini ziyaret etti ve şunları anlattı: Burada çocukken, annem bağımlılıkla mücadele ederken, uyuşturucu almak için para ararken, posta deliğinden bize seslendiğini hatırlıyorum. Bize yataktan çıkmamamız söylenmişti. Aşağı inip ona sarılmamamız gerekiyordu.

        "ARTIK İNKAR ETMİYORUM"

        "Artık inkar etmiyorum. Bir bağımlılığım olduğunu ve bağımlı olduğumu anlıyorum" diyen oyuncu; "Biliyorsunuz, bunu kabul ettiğinizde, sonunda devam edebilir ve bununla başa çıkmayı öğrenebilirsiniz" diye ekledi.

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        Ünlü yıldız, eski sevgilisi Alyson Sandro ile birlikteliğinden olan 2 yaşındaki oğlu Brando'nun doğumunun bile onu tehlikeli alışkanlıklarından kurtarmaya yetmediğini belirtti.

        "KENDİMDEN ÖZÜR DİLİYORUM"

        Ancak son aylarda mücadelelerinin sorumluluğunu üstlenmeye başladığını, enerjisini daha iyi bir baba olmaya odaklamaya karar verdiğini söyleyen Barry Keoghan; "Artık huzurluyum ve yaptığım her şeyin sorumluluğunu alıyorum. Kabul ediyorum. Varım. Memnunum. Ben bir babayım" ifadesini kullandı.

        'Banshees of Inisherin', 'The Batman', 'Saltburn' ve 'Eternals' gibi yapımlarla tanınan Keoghan ayrıca, "Her şeyden çok, insanlara ve kendime yaşattığım tüm acılar için kendimden özür diliyorum" dedi.

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        #Barry Keoghan
        #uyuşturucu

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