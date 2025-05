Annesi uyuşturucudan ölen oyuncu Barry Keoghan: Ben bir bağımlıyım

Ebeveynleri bağımlılıkla mücadelelerini kaybettiğinde henüz çocuk yaşta olan oyuncu Barry Keoghan, kendisinin de bağımlı olduğuna dair itirafta bulundu. Keoghan, yakın zamanda Hollywood Authentic'e verdiği röportajda, henüz 12 yaşındayken kaybettiği annesi Debbie hakkında konuşurken, "Babam da benzer bir şekilde vefat etti ve annemi de bu yüzden kaybettim. İki amcam ve bir kuzenimi uyuşturucu yüzünden kaybettim. Bu, 'Tamam, bu işe bulaşırsam mahvolurum' demek için yeterli olmalı. Ama merak çok güçlü bir şey. Bazen faydalıdır ve bazen zararlıdır. Benim için zararlıydı" ifadesini kullandı.

'Dunkirk' filmi yıldızı Barry Keoghan'ın annesi, 2003'te rehabilitasyonda kaldıktan sonra hayatını kaybedene kadar eroin bağımlılığıyla mücadele etti.

ÇOCUKLUĞU KORUYUCU AİLELERİN YANINDA GEÇTİ

Geriye dönüp baktığında, İrlandalı oyuncunun, büyüdüğü Dublin şehrinde acı dolu anıları var.

32 yaşındaki oyuncu, annesini eroin bağımlılığı yüzünden kaybedince erkek kardeşiyle birlikte, çocukluklarının geri kalanını Dublin civarındaki koruyucu ailelerin yanında geçirdi.

Ancak son aylarda mücadelelerinin sorumluluğunu üstlenmeye başladığını, enerjisini daha iyi bir baba olmaya odaklamaya karar verdiğini söyleyen Barry Keoghan; "Artık huzurluyum ve yaptığım her şeyin sorumluluğunu alıyorum. Kabul ediyorum. Varım. Memnunum. Ben bir babayım" ifadesini kullandı.

'Banshees of Inisherin', 'The Batman', 'Saltburn' ve 'Eternals' gibi yapımlarla tanınan Keoghan ayrıca, "Her şeyden çok, insanlara ve kendime yaşattığım tüm acılar için kendimden özür diliyorum" dedi.