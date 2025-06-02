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        Anneden bebeğine şiddet iddiası! Velayeti babasına verildi!

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde Kırgızistan uyruklu bir annenin bebeğine şiddet uyguladığı iddia edildi. Babanın şikayetiyle anne D.O. gözaltına alınırken, annenin kucağında olan bebeğini darp ettiği ileri sürülen görüntüler sosyal medyada paylaşıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.06.2025 - 17:43 Güncelleme: 02.06.2025 - 17:43
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        Anneden bebeğine şiddet iddiası! Velayeti babasına verildi!
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        Muğla’nın Bodrum ilçesinde A.U. (34), boşanma aşamasındaki eşi Kırgızistan uyruklu D.O. (29) hakkında bebekleri M.A.U.'ya şiddet uyguladığı iddiasıyla şikayette bulundu.

        DHA'nın haberine göre bebeğin geçici velayeti baba A.U.'ya verilirken, D.O. hakkında akıl sağlığı raporu istendi.

        İstanbul'da yaşayan Kırgızistan uyruklu D.O., geçici velayeti kendisinde olan bebekleri M.A.U. ile birlikte Bodrum’daki boşanma aşamasındaki eşi A.U.'nun evine geldi.

        GÖZALTINA ALINDI

        Aynı evde bir süre kalan çiftin zaman zaman tartıştığı, bu süreçte D.O.'nun bebeğe yönelik şiddet uyguladığı öne sürüldü. A.U., 31 Mayıs'ta D.O. hakkında bebekleri M.A.U.'yu ısırıp, tokat atarak darp ettiği gerekçesiyle şikayetçi oldu.

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        Şikayet üzerine Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde soruşturma başlatıldı. Polis, aynı gün D.O.'yu gözaltına aldı. D.O., ifadesinde M.A.U.'yu ısırmadığını, ağız ve yanağına vurduğunu söyledi. M.A.U. için darp raporu alındı ve geçici olarak babası A.U.'ya teslim edildi.

        Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla anne hakkında akıl sağlığı raporu istendi. Olayla ilgili soruşturma sürerken, D.O.'ya ait olduğu belirtilen görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

        D.O.'nun kucağındaki M.A.U. ile kaydedilen görüntüler tepki çekti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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        #haberler
        #Muğla
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