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        Haberler Gündem 3. Sayfa Anne vahşeti! Kızını boğarak öldürdü | Son dakika haberleri

        Manisa'da kan donduran cinayet: Anne, kızını boğarak öldürdü

        Manisa'nın Akhisar ilçesinde kan donduran bir olay yaşandı. Tartıştığı kızını boğarak öldüren anne olayın ardından kendisini ihbar etti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.06.2025 - 23:36 Güncelleme: 22.06.2025 - 23:36
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        Anne vahşeti! Kızını boğarak öldürdü
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        Manisa'da yaşanan olayda anne R.B. ile kızı Cemre B. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın şiddetlenmesi üzerine R.B., iddiaya göre kızı Cemre B.'yi boğarak öldürdü.

        Olay sonrası R.B., 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak kızını öldürdüğünü ihbar etti.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve gelen sağlık ekipleri, Cemre B.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Cinayet sonrası anne R.B. gözaltına alınarak emniyete götürülürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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