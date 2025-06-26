Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem ANLIK SON DEPREMLER LİSTESİ 26 HAZİRAN: Biraz önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem verileri

        Son depremler listesi 26 Haziran 2025: AFAD ve Kandilli ile şimdi deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        Türkiye bir deprem ülkesi olması sebebiyle gün içerisinde irili ufaklı birçok sarsıntı meydana geliyor. Son dakika depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından ölçülüp raporlanıyor. Son depremler listesi 26 Haziran Perşembe günü yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bugün yaşanan tüm depremlerin merkez üssü, derinliği ve büyüklüğü gibi bilgilere 26 Haziran 2025 AFAD ve Kandilli son depremler listesi üzerinden erişebilirsiniz.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.06.2025 - 07:24 Güncelleme: 26.06.2025 - 20:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Ülke genelinde yaşanan tüm depremler saniye saniye kayıt altına alınıyor. Son dakika deprem haberleri yaşadıkları bölgede sarsıntı hissedenler tarafından yakından takip ediliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ‘’Az önce deprem mi oldu, en son deprem ne zaman ve nerede oldu?’’ sorularına yanıt veriyor. İşte Kandilli Rasathanesi ve AFAD verileri ile 26 Haziran 2025 son depremler listesi sorgulama ekranı…

        • 2

          SİVAS SALLANDI

          Sivas'ın Ulaş ilçesinde saat 16.34'te, 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, yerin 7 kilometre altında oldu.

        • 3

          KÜTAHYA'DA DEPREM

          Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) verilerine göre, saat 11.02'de Kütahya'nın Simav ilçesinde deprem meydana geldi.

          3.3 büyüklüğündeki deprem, yerin 11.64 kilometre derinliğinde kaydedildi.

        • 4

          AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

          Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

        • 5

          Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından da "https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html" adresi üzerinden paylaşılan listede son 100 deprem listeleniyor. Liste üzerinde artçılar başta olmak üzere Türkiye'de meydana gelen tüm sarsıntılar yer alıyor.

          AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        • 6

          Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi tarafından "http://www.koeri.boun.edu.tr/" adresi üzerinden paylaşılan son veriler ile büyüklü küçüklü yaşanan sarsıntıların merkez üssü, şiddeti ve derinliği kamuoyu ile paylaşılıyor:

          KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "15 sene hazırlandık"
        "15 sene hazırlandık"
        Engelli çocuğu darp eden zanlı tutuklandı
        Engelli çocuğu darp eden zanlı tutuklandı
        LGS sınavıyla ilgili MEB’den Habertürk’e özel açıklama:
        LGS sınavıyla ilgili MEB’den Habertürk’e özel açıklama:
        26 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        26 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        Fenerbahçe, Uğurcan Çakır'da sona doğru!
        Fenerbahçe, Uğurcan Çakır'da sona doğru!
        İkinci elde 6 ay-6 bin kilometre kısıtlaması uzatıldı
        İkinci elde 6 ay-6 bin kilometre kısıtlaması uzatıldı
        "Kentsel dönüşüm tercih değil adeta bir milli güvenlik meselesidir"
        "Kentsel dönüşüm tercih değil adeta bir milli güvenlik meselesidir"
        Cinsel saldırıya uğramış hamileyken katledilmişti! Sır perdesi aralandı!
        Cinsel saldırıya uğramış hamileyken katledilmişti! Sır perdesi aralandı!
        6 katlı binadan bu kez 20 kamyon çöp çıktı
        6 katlı binadan bu kez 20 kamyon çöp çıktı
        Bir devrin sonu... Efsanenin güzergâhı kısaldı!
        Bir devrin sonu... Efsanenin güzergâhı kısaldı!
        AYM’den engelli aracında ÖTV kararı
        AYM’den engelli aracında ÖTV kararı
        Beşiktaş'ta yaprak dökümü: 10 isimle yollar ayrılıyor!
        Beşiktaş'ta yaprak dökümü: 10 isimle yollar ayrılıyor!
        Talât Paşa’nın hanımının sesinden Berlin cinayeti
        Talât Paşa’nın hanımının sesinden Berlin cinayeti
        Sonunda randevu verdiler
        Sonunda randevu verdiler
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Zirvesi dönüşü açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Zirvesi dönüşü açıklamalar
        Yılın düğününe ünlü akını başladı
        Yılın düğününe ünlü akını başladı
        Ya zeytinlikler taşınacak ya da santral kapanacak!
        Ya zeytinlikler taşınacak ya da santral kapanacak!
        Fenerbahçe'nin transfer hedefleri!
        Fenerbahçe'nin transfer hedefleri!
        Dev holdingde kardeş kavgası
        Dev holdingde kardeş kavgası
        BES'in yarısı altın oldu
        BES'in yarısı altın oldu
        Habertürk Anasayfa