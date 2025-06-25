Anket: İsraillilerin yüzde 49’u İran ile ateşkesi destekliyor, en başarılı isim Mossad başkanı

İsrail Kanal 12’nin gerçekleştirdiği ve bugün yayımladığı ankette, “Bu savaşta kim kazandı?” sorusuna yanıt verenlerin yüzde 63’ü İsrail’in galip geldiğini söyledi. Yüzde 26’sı ise “hiç kimse” kazandı derken, yalnızca yüzde 3’ü İran’ın kazandığını belirtti.

Ankete göre, Gazze’de binlerce insanın ölümünden sorumlu Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki Likud Partisi bugün seçim olsa 120 sandalyeli Knesset'te 26 sandalye kazanıyor. Eski Başbakan Naftali Bennett’in liderliğindeki parti 24 sandalye ile ikinci sırada yer alıyor. Yair Golan’ın liderliğindeki “Demokratlar” Partisi ise 12 sandalye alıyor.

Yair Lapid’in “Yeş Atid” Partisi 9 sandalye, Aryeh Deri liderliğindeki Şas Partisi 9 sandalye ve Avigdor Lieberman’ın “Yisrael Beitenu” Partisi de 9 sandalye kazanıyor. Yitzhak Goldknopf’un liderliğindeki “Birleşik Tevrat Yahudiliği” (Yahadut Hatorah) ise 8 sandalye alıyor.

Benny Gantz liderliğindeki “Ulusal Kamp” Partisi 7 sandalye, Itamar Ben Gvir’in “Otzma Yehudit” Partisi ise 6 sandalye kazanıyor. “Hadash-Ta’al” ittifakı ile “Birleşik Arap Listesi”nin her biri 5’er sandalye alıyor.

Bloklar açısından bakıldığında muhalefet partileri toplamda 71 sandalye alırken, iktidar koalisyonu (Likud, Şas, Yahadut Hatorah ve Otzma Yehudit) 49 sandalyede kalıyor. Dini Siyonizm Partisi (Bezalel Smotrich liderliğinde) ise seçim barajını geçemiyor.

Ateşkesin ardından yapılan ankette, İsraillilerin yüzde 49’u İran ile anlaşmayı desteklediğini, yüzde 39’u ise karşı olduğunu ifade etti. Koalisyon seçmenlerinin çoğunluğu anlaşmaya karşı çıkarken, muhalefet seçmenleri arasında destek daha yüksek çıktı.

Likud sandalyelerini artırmış görünse de, anket Netanyahu’nun gücünü esas olarak Otzma Yehudit, Lieberman ve Smotrich’ten gelen oy kaymalarından aldığını, fakat bunun siyasi haritayı değiştirmediğini ve Netanyahu’nun hükümet kurabilecek bir çoğunluğa ulaşamadığını gösteriyor.

Savaşta yetkililerin performansına dair değerlendirmelerde, Başbakan Netanyahu 10 üzerinden 5.6 puan aldı. Bu puan iktidar destekçileri arasında 8/10, muhalefet destekçileri arasında ise yalnızca 3.7/10 oldu.

Savunma Bakanı Yisrael Katz, 10 üzerinden 5 puan aldı. Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ise 7.2 puanla daha yüksek bir değerlendirme elde etti. En yüksek puanı ise Mossad Başkanı David Barnea aldı: 10 üzerinden 7.4 puan ile savaş sürecinde en başarılı yetkili olarak öne çıktı.