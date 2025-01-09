Ankaralı Turgut'un, bir çocuğu daha ortaya çıktı

Eylam Boran açıklamasında şu ifadeleri kullandı; "Babamın annemden 5 çocuğu var, ancak imam nikahlı eşinden bir kız kardeşimiz daha olduğunu öğrendik. O kardeşimiz de 16 yaşında ve mirasçı. Babam, Çorumlu olan bu kadınla dini nikah kıymış ve ona Ankara’da bir ev tutmuştu. Kardeşim hiçbir zaman babama nankörlük yapmadı, o yüzden o da hakkını alacak"