ANKARA’DA PİKNİK YAPMAK YASAKLANDI MI?

İlimizdeki ormanlarda yetkili idarelerin gözetim ve denetiminde bulunan mesire alanları, tabiat parkları ve milli parklarda; yukarıda belirtilen tarihler arasında, idarece belirlenen ocak, mangal, barbekü vb. düzenekleri olan yerlerde saat 09.00-20.00 arasında giriş çıkışlar yapılması serbest olup, bu sahalarda belirlenen saatler dışında her türlü giriş çıkış ve ateşli piknik ile kamp yapılmasına ve çadır kurulmasına izin verilmeyecektir.

Ormancılık faaliyetlerinin gereği olarak üretim çalışmalarının devamı, fidan dikme bakım ve onarım gibi orman idaresinden ihale veya tahsisli sözleşmelerle iş almış kişiler ile bu çalışmaları denetleyen ve kontrol eden orman idaresi personelinin haricindeki vatandaşların ormanlara giriş ve çıkışları yasaklanmıştır.