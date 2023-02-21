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ANKARA DİRİ FAY HATTI HARİTASI: Ankara'dan hangi fay hatları geçiyor? İşte 2023 Ankara deprem riskli ve fay hattı üzerindeki ilçeler

Ankara deprem haritası: İşte Ankara'da deprem riski olan ilçeler

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde yaşanan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler tüm yurtta derin etki bıraktı. 6 Şubat tarihinde gerçekleşen depremler sonrasında hasarın boyutu ve can kaybı ile ilgili açıklamalar gelmeye devam ediyor. Deprem endişesi taşıyan kişiler tarafından son depremler ile fay hattı sorgulamaları ve riskli ilçeler araştırmaları yoğunlaştı. İşte Ankara deprem haritası ile deprem riski olan ilçeler hakkında merak edilenler...

Giriş: 21.02.2023 - 09:06 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Ankara deprem risk durumu ve diri fay hattından geçen ilçeler yaşanan şiddetli depremlerin ardından gündeme geldi. Ankara birinci deprem bölgesinde yer almasa da deprem kuşağında yer alan Türkiye'de risk her zaman mevcut. Sınır illerdeki fay hatları Ankara'nın depremden etkilenmesine veya doğrudan deprem yaşamasına sebebiyet verebilir. İşte Ankara'dan geçen fay hatları ile riskli, risksiz olan ilçeler listesi...

  • ANKARA'DAN FAY HATTI GEÇİYOR MU?

    Ankara 3. ve 4. deprem bölgesi olarak görülse de asla risk yok denilemez. Ankara fay hattı şehrin altından geçmiyor olsa da, Ankara'nın sınır ilçelerinin bir çoğunun altında fay hattı bulunuyor. 

  • Bunun yanında 1. derece deprem bölgesi olan Kuzey Anadolu Fay Hattı, güneydoğusunda Kırşehir Keskin Fay Hattı ve Haymana bölgesinde ise Bala'nın altındaki küçük fay hatları bulunuyor. Tüm bunları göz önünde bulundurduğumuz zaman Ankara'da deprem açısından risk barındırıyor.

  • ANKARA'DA DEPREM RİSKİ BULUNAN İLÇELER

    Ankara'nın en riskli bölgelerinin başında Demetevler geliyor. Sonrasında Çamlıdere, Kazan ve Kızılcahamam risk içeren ilçeler arasında yer alıyor.

  • BİRİNCİ DERECE DEPREM BÖLGESİ OLAN İLLER

    İzmir, Balıkesir, Manisa, Muğla, Aydın, Denizli, Isparta, Uşak, Bursa, Bilecik Yalova, Sakarya, Düzce, Kocaeli, Kırşehir, Bolu, Karabük, Hatay, Bartın, Çankırı, Tokat, Amasya, Çanakkale, Erzincan, Tunceli, Bingöl ve Muş, Hakkari, Osmaniye, Kırıkkale ve Siirt.

    İKİNCİ DERECE DEPREM BÖLGESİ OLAN İLLER

    Tekirdağ, İstanbul (1. ve 2. bölge), Bitlis, Kahramanmaraş, Van, Adıyaman, Şırnak, Zonguldak, Afyon, Antalya, Samsun, Kars, Erzurum, Batman, Ardahan, Iğdır, Adana, Diyarbakır, Malatya, Eskişehir, Kütahya, Uşak, Ağrı, Çorum.

  • ÜÇÜNCÜ DERECE DEPREM BÖLGESİ OLAN İLLER

    Eskişehir, Antalya, Tekirdağ, Edirne, Sinop, İstanbul, Kastamonu'yu, Ordu, Samsun, Giresun, Artvin, Şanlıurfa, Mardin, Kilis, Adana, Gaziantep'in de bazı bölgeleri ve Kahramanmaraş, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Kayseri, Yozgat, Çorum, Ankara, Konya, Mersin ve Nevşehir.

    EN AZ RİSKLİ DEPREM BÖLGESİNDE OLAN İLLER

    Türkiye Deprem Haritasına göre deprem riskinin en az olduğu dördüncü ve beşinci grupta yer alan iller ise Sinop, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Kırklareli, Ankara, Edirne, Adana, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Konya ve Karaman’dır.

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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