Ankara’da toplu ulaşımı rahatlatmak ve trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla hayata geçirilen metrobüs projesinde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Üç ayrı güzergâhta hizmet vermesi planlanan yeni nesil metrobüsler, en az 270 yolcu taşıma kapasitesine sahip olacak. Bir metrobüsün test amaçlı Ankarac sokak ve caddelerinde dolaştığı bildirildi. İşte, Ankara metrobüs hattı ile ilgili güncel gelişmeler...