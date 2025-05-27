Ankara'da iki araç çarpıştı: 2'si bebek 6 yaralı
Ankara'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si bebek 6 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı
Giriş: 27.05.2025 - 18:59 Güncelleme: 27.05.2025 - 18:59
Keçiören ilçesi Yozgat Bulvarı'nda, E.C.Y. yönetimindeki otomobil ile M.K. idaresindeki otomobil çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle sürücüler ile araçlarda bulunan G.K, G.G. ve 2 bebek hafif yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
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