Anitta, Ibiza'da
Brezilyalı şarkıcı Anitta, pek çok ünlü gibi tatil için Ibiza'yı seçti
Anitta adıyla tanınan Brezilyalı ünlü şarkıcı Larissa Macedo Machado, İspanya'nın gözde tatil noktası Ibiza'da görüntülendi.
Ailesiyle birlikte tekne tatili yapan şarkıcı, sonrasında bot ile plaja indi.
Denizin ve güneşini tadını çıkaran Anitta'nın tatil keyfi objektiflere böyle yansıdı.
Şarkıcı, 2023'te Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi finali öncesinde sahneye çıkmıştı.
Instagram'da 64 milyon takipçisi olan şarkıcı, 2023 Grammy Ödülleri'nde En İyi Yeni Sanatçı kategorisinde aday gösterilmişti.