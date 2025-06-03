Anıl Altan ve Enis Arıkan, Londra'da metroyla Kylie Minogue konserine gitti

Anıl Altan ile Enis Arıkan, Londra'da Kylie Minogue konserine gitmek için toplu taşıma kullanmayı tercih etti. Metroyla yolculuk eden ikiliye arkadaşları da eşlik etti. O anlar, ikilinin bir arkadaşı tarafından sosyal medyada paylaşıldı.

REKLAM advertisement1

Fotoğraf: Instagram