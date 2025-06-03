Anıl Altan ve Enis Arıkan, Londra'da metroyla Kylie Minogue konserine gitti
Anıl Altan ile Enis Arıkan, Londra'daki Kylie Minogue konserine ulaşım için toplu taşıma aracını kullandı
Giriş: 03.06.2025 - 08:40 Güncelleme: 03.06.2025 - 08:40
Anıl Altan ile Enis Arıkan, Londra'da Kylie Minogue konserine gitmek için toplu taşıma kullanmayı tercih etti. Metroyla yolculuk eden ikiliye arkadaşları da eşlik etti. O anlar, ikilinin bir arkadaşı tarafından sosyal medyada paylaşıldı.
Fotoğraf: Instagram
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