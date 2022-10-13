"BENİ BURADA İSTEMEDİĞİNİ BİLİYORUM"

Angelina Jolie'nin duygusal bir dilde yazdığı mailde "Bu mekanın bizi bir arada tutan ve bize huzur veren bir ev olacağını ummuştum. Şimdi beni burada istemediğini ve bu maili aldığında çok memnun olacağını biliyorum" diye devam ediyor.

47 yaşındaki Jolie, kendisinin onayı dışında harcamalar olduğunu belirtirken fikrinin alınmamasından ötürü kalbinin kırıldığını dile getirdi. Oyuncu, "alkolik tavırların ailesini derinden yaraladığını" vurguladı.