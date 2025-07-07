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        Haberler Dünyadan Andrew Garfield ve sevgilisi Monica Barbaro Wimbledon Tenis Turnuvası'nı seyretti - magazin haberleri

        Andrew Garfield ile sevgilisi Monica Barbaro Wimbledon Tenis Turnuvası'nda maç seyretti

        İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Andrew Garfield ile Monica Barbaro, Wimbledon Tenis Turnuvası'nda maç seyrederken görüntülendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.07.2025 - 15:21 Güncelleme: 07.07.2025 - 16:43
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        Wimbledon âşıkları
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        Bu yılın başından bu yana ilişkilerini gözlerden uzak yaşayan oyuncu çift Andrew Garfield ve Monica Barbaro, henüz birlikte ne kırmızı halıda ne de bir etkinlikte yan yana poz verdi. İkili, birkaç kez tatilde görüntülenmişti.

        41 yaşındaki ABD'li oyuncu Andrew Garfield ile 35 yaşındaki sevgilisi Monica Barbaro, ilk kez bir etkinlikte görüntülendi. Garfield ile Barbaro, Londra'daki Wimbledon Tenis Turnuvası'nda maç seyrederken objektiflere yansıdı.

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        Andrew Garfield ile Monica Barbaro, Türk baba - İngiliz annenin kızı olan Sonay Kartal ile Rus tenisçi Anastasia Pavlyuchenkova'nın maçını birlikte seyretti.

        Çift, tüm paparazzilerin ve meraklı gözlerin ilgisini üzerine çekerken, zaman zaman tribünde birbirlerine yakınlık gösterdi.

        İlişkileri hakkında şimdiye kadar kamuoyuna konuşmayı tercih etmeyen çiftin 'Challengers' filmi yönetmeni Luca Guadagnino'nun yeni projesi olan 'Artificial' adlı filmde birlikte çalışmak için görüşmelerde bulunduğu öğrenildi.

        Türk kökenli Büyük Britanyalı tenisçi Sonay Kartal, Rus Anastasia Pavlyuchenkova'ya 2 - 0 mağlup olarak turnuvaya 4'üncü turda veda etti.

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        #Monica Barbaro
        #Andrew Garfield
        #Tenis
        #Wimbledon

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