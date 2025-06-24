Çocuğu bu yıl ilk kez okul hayatıyla tanışacak aileler, anaokulu kayıtlarının ne zaman başlayacağını merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıklamasına göre, 2025-2026 eğitim öğretim yılı için ana sınıfı ve ilkokul kayıtları e-Okul sistemi üzerinden adrese dayalı olarak otomatik gerçekleştirilecek. Anaokulu başlama yaşı ve kayıt süreciyle ilgili detaylar, Bakanlık tarafından yayımlanan resmi takvimle netlik kazanıyor. İşte merak edilenler...