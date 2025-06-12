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        Haberler Spor Basketbol STBL Anadolu Efes - Beşiktaş Fibabanka: 64-75 (MAÇ SONUCU) - Basketbol Haberleri

        Anadolu Efes - Beşiktaş Fibabanka: 64-75 (MAÇ SONUCU)

        Beşiktaş Fibabanka, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi 4. maçında Anadolu Efes'i deplasmanda 75-64 yenerek seriyi 2-2'ye getirdi. Finale yükselen son takımı belirleyecek olan 5. ve son maç 14 Haziran Cumartesi günü Beşiktaş'ın ev sahipliğinde oynanacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2025 - 23:03 Güncelleme: 12.06.2025 - 23:03
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        Beşiktaş kazandı, seri son maça taşındı!
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        Beşiktaş Fibabanka, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi 4. maçında Anadolu Efes'i deplasmanda 75-64 yendi.

        Siyah-beyazlılar, bu sonuçla seride durumu 2-2 yaptı. Üç galibiyete ulaşacak ekibin finale yükseleceği play-off yarı final serisinin son maçı, 14 Haziran Cumartesi günü Beşiktaş Fibabanka Spor Kompleksi'nde oynanacak.

        Karşılıklı basketlerle başlayan müsabakada Beşiktaş Fibabanka, özellikle Terry'nin pota altından sayılarıyla ilk 4 dakikayı 9-6 önde kapattı. Anadolu Efes, Larkin'in dış ve orta mesafeden basketleriyle rakibine karşılık verdi. Takımların boyalı alandan ve dış atışlardan skor ürettiği ilk çeyreği Beşiktaş Fibabanka, 23-18 üstün tamamladı.

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        Anadolu Efes, karşılaşmanın ikinci çeyreğinde Nwora'nın orta ve dış mesafeden basketleriyle skor üretti. Beşiktaş Fibabanka ise Yiğit Arslan, Sleva ve Needham ile üç sayılık isabetler buldu. Siyah-beyazlılar, ikinci çeyreğin bitmesine 55 saniye kala Allman'ın boyalı alandan basketiyle farkı 8'e çıkardı: 36-42. Beşiktaş Fibabanka, soyunma odasına 42-37 üstün gitti.

        Lacivert-beyazlılar, ikinci yarının başlarında pota altını etkili kullanarak farkı azaltmaya çalıştı. Çeyreğin ortalarında iki takım da top kayıpları yaşadı. Çeyreğin son saniyesinde Nwora, orta sahadan 3 sayılık isabet buldu ve son periyoda Beşiktaş Fibabanka'nın 55-52 üstünlüğüyle gidildi.

        Son çeyrekte taraftar desteğini arkasına alan Anadolu Efes, 33. dakikada Oturu'nun boyalı alandan basketiyle 6-0'lık seri sonucu skoru eşitledi: 58-58. Hücumdaki etkinliğini artıran Beşiktaş Fibabanka, 36. dakikada Needham'ın basketiyle 9-0'lık seri yakaladı: 59-67. Oyunun son bölümünde hata yapmayan Beşiktaş Fibabanka, karşılaşmayı 75-64 kazandı.

        Salon: Basketbol Gelişim Merkezi

        Hakemler: Ali Serkan Emlek, Özlem Yalman, Hüseyin Çelik

        Anadolu Efes: Larkin 13, Dozier, Doğuş Özdemiroğlu 3, Oturu 15, Willis 2, Smits 6, Thompson 2, Ercan Osmani 4, Nwora 19, Erkan Yılmaz

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        Beşiktaş Fibabanka: Mathews 25, Needham 8, Berk İbrahim Uğurlu 2, Sleva 8, Terry 10, Yiğit Arslan 3, Allman 7, Morgan 12, Plavsic

        1. Periyot: 18-23

        Devre: 37-42

        3. Periyot: 52-55

        Beş faulle çıkan oyuncular: 35.45 Terry, 37.33 Needham, Sleva 39.28 (Beşiktaş Fibabanka), 39.28 Doğuş Özdemiroğlu (Anadolu Efes)

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