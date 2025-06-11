Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi dördüncü maçında Anadolu Efes, yarın Beşiktaş Fibabanka'yı konuk edecek. Toplamda 3 galibiyete ulaşacak ekibin adını finale yazdıracağı seride Anadolu Efes'in 2-1 üstünlüğü bulunuyor. Anadolu Efes yarın galip gelmesi durumunda finalde Fenerbahçe Beko'nun rakibi olacak. Siyah-beyazlıların kazanması halinde ise finale yükselecek ekip beşinci ve son maçta belli olacak. Peki, Anadolu Efes- Beşiktaş maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte karşılaşmanın yayıncı kuruluşu ve linki...