Anadolu Efes- Beşiktaş maçı canlı izleme ekranı: Anadolu Efes- Beşiktaş maçı nereden canlı izlenir?
Anadolu Efes, Beşiktaş Fibabanka'yı 94-87 mağlup ederek Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisinde 2-1 öne geçti. Seride durumu 3 yapan finalde Fenerbahçe Beko'nun rakibi olacak. Bu kapsamda basketbolseverler karşılaşmanın yayıncı kuruluşunu merak ediyor. Peki, Anadolu Efes- Beşiktaş maçı nereden, nasıl izlenir, maç nerede yayınlanacak? İşte, Anadolu Efes- Beşiktaş canlı izleme ekranı...
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi dördüncü maçında Anadolu Efes, yarın Beşiktaş Fibabanka'yı konuk edecek. Toplamda 3 galibiyete ulaşacak ekibin adını finale yazdıracağı seride Anadolu Efes'in 2-1 üstünlüğü bulunuyor. Anadolu Efes yarın galip gelmesi durumunda finalde Fenerbahçe Beko'nun rakibi olacak. Siyah-beyazlıların kazanması halinde ise finale yükselecek ekip beşinci ve son maçta belli olacak. Peki, Anadolu Efes- Beşiktaş maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte karşılaşmanın yayıncı kuruluşu ve linki...
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ANADOLU EFES- BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN VE HANGİ KANALDA?
Anadolu Efes- Beşiktaş yarı final serisi dördüncü maçı 12 Haziran Perşembe günü 20.30'da oynanacak.
Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak zorlu karşılaşma beİN Sports 5'den yayınlanacak.
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ANADOLU EFES- BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLEME LİNKİ
Aşağıda yer alan link aracılığıyla beİN CONNECT kanalına üye olabilir ve karşılaşmayı canlı olarak takip edebilirsiniz.
https://beinconnect.tv/
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