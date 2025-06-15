Barış Telli ile Rümeysa Çakmak evlendi
'Ampute Messi' olarak tanınan, Türkiye Milli Ampute Futbol Takımı'nın futbolcusu Barış Telli, Rümeysa Çakmak ile hayatını birleştirmişti. Çift, düğünlerini iki hafta sonra gerçekleştirdi
Türkiye Milli Ampute Futbol Takımı'nın oyuncusu Barış Telli, matematik öğretmeni sevgilisi Rümeysa Çakmak ile 1 Haziran'da evlendi.
2023'te nişanlanan çift, hayatlarını birleştiren imzayı attı. Telli ve Çakmak, bugün de düğünlerini yaptı.
Barış Telli'yi bu özel gününde dostları yalnız bırakmadı. Emre Belözoğlu, Tuncay Şanlı ve Özer Hurmacı gibi futbol dünyasının isimleri de düğüne katıldı.
Barış Telli, gelin almaya gittiği anları, sosyal medya sayfasında yayımladı.
1989'da Kırıkkale’de dünyaya gelen Barış Telli, 1993'te geçirdiği trafik kazasında sağ bacağını kaybetti.
2005'te lise öğrencisiyken Karagücü Ampute Futbol Takımı ile hocası B. Murat Altıntaş vasıtasıyla tanıştı. 2009'da 49 golle rekor kırarak Ampute Futbol Süper Ligi gol kralı oldu.
HAYATI FİLM OLDU
Türkiye'de ve dünyada 'Ampute Messi' olarak tanınan milli sporcu Barış Telli'nin hayatının anlatıldığı 'Hayatla Barış'ta kendisini Taner Ölmez canlandırdı.