Amerika'dan Çin'e bin yıllık korku: Ay tutulması neden tarih boyunca uğursuzlukla ilişkilendirildi?

AY TUTULMASI, BİR AYNADIR

Tarih boyunca ay tutulmaları, toplumların inançlarını, korkularını ve hayal güçlerini yansıtan birer ayna oldu. Kimileri için uğursuzluk, kimileri için ilahi bir sınav, bazıları içinse doğayla barışmanın bir yolu... Bugünse, ay tutulmalarını hem bilimsel merak hem de görsel bir şölen olarak izliyoruz.

Kaynak: Eclipse Optics, Times of India, Brittanica