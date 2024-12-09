Amedspor: 2 - Şanlıurfaspor: 1 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Amedspor sahasında Şanlıurfaspor'u ağırladı. 3 gol çıkan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı.
Trendyol 1. Lig'in 15. hafta karşılaşmasında Amedspor ile Şanlıurfaspor kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Amedspor'a galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Mehmet Uçar ve 69'da Muhammed Gönülaçar (k.k) kaydetti. Konuk takımın tek golü ise 43. dakikada Muhammed Gönülaçar'dan geldi.
Bu sonucun ardından yenilmezlik serisini 4 maça çıkardı ve 21 puana yükseldi. 3 maçlık kaybeden Şanlıurfaspor ise 18 puanda kaldı.
Ligin 16. haftasında Amedspor deplasmanda Çorum FK'ya konuk olacak. Şanlıurfaspor ise sahasında Pendikspor'u ağırlayacak.