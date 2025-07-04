Amal Clooney'den George Clooney yorumu: Onunla her günü paylaştığım için inanılmaz şanslıyım

İnsan hakları avukatı Amal Clooney, ünlü Hollywood yıldızı George Clooney ile evliliğine dair açıklamalar yaptı. 47 yaşındaki Lübnan asıllı İngiliz avukat, 64 yaşındaki eşi George Clooney için, "Hayatımda yaptığım işi çok destekleyen bir eşim var. Bu yüzden özür dilemem veya kendimi dizginlemem gerektiğini hissetmiyorum" ifadesini kullandı.

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2014'te evlenen Clooney çiftinin 8 yaşında Ella ve Alexander adlarında ikizleri var. Anne olduktan sonra George Clooney'in kendisini çok desteklediğini söyleyen Amal Clooney, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde konuşma yapması gerektiği bir dönemde, eşinin; "Gitmelisin... Çocuklar bende, endişelenme" diyerek onu teşvik ettiğini anlattı.

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"Onunla her günü paylaştığım için inanılmaz derecede şanslı hissediyorum" diyen Amal Clooney; "Şimdi dört kişiyiz. Hepsinin kıymetini biliyorum. Onlarla birlikte attığım kahkahayı ve yaşadığım neşeyi çok değerli buluyorum" şeklinde konuştu.

"TELEFONLARI SEPETTE TOPLUYORUM"

“Özel anlar ve alanlar yaratmak giderek zorlaşıyor. Artık herkesin telefonunu almak için kullandığım bir telefon sepetim var" diyen Amal Clooney; "Ailenizle ve arkadaşlarınızla baş başa vakit geçirebileceğiniz, insanlarla güvenli ve samimi bir şekilde sohbet edebileceğiniz bir dengeyi yakalamak önemli" ifadesini kullandı.

"ÇOCUKLARIMIZI ORTAYA KOYMUYORUZ" Clooney çifti, bugüne dek çocuklarının yüzünü basına hiç göstermedi. "Ebeveyn olmanın, bazı müdahalelerden daha fazla rahatsız olmanız anlamına geldiğini söyleyebilirim. Bu yüzden çocuklarımız üzerindeki etkiyi en aza indirmek için elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz" diyen Amal Clooney; "Çocuklarımızı ortaya koymuyoruz. Fotoğraflarını veya buna benzer bir şeyi asla ortaya koymadık” sözlerini kullandı.