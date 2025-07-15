Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Alzheimer hastası kadından 1 yıldır haber yok | Son dakika haberleri

        Menteşe'de kaybolan alzheimer hastası kadından 1 yıldır haber alınamıyor

        Muğla'nın Menteşe ilçesinde geçen yıl 15 Temmuz tarihinde kaybolan alzheimer hastası Sabriye Dedeoğlu bulunamadı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.07.2025 - 15:08 Güncelleme: 15.07.2025 - 15:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Alzheimer hastası kadından 1 yıldır haber yok
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Muğla'nın Menteşe ilçesi Kötekli Mahallesi'nde yaşayan Sabriye Dedeoğlu, geçen yıl 15 Temmuz'da öğle saatlerinde evinden ayrıldıktan sonra bir daha geri dönmedi.

        Alzheimer hastası olduğu öğrenilen Dedeoğlu'ndan uzun süre haber alamayan ailesi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine polis, jandarma ve AFAD ekipleri seferber oldu.

        Yapılan incelemeler sonucu Dedeoğlu'nun Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin arka kısmındaki ormanlık alana doğru yöneldiği tespit edildi. Bu bilgi üzerine arama kurtarma çalışmaları bu bölgede yoğunlaştırıldı.

        Ekipler, iz takip köpekleri eşliğinde ormanlık alanda günlerce arama yaptı. Bölge defalarca taranmasına rağmen, geçen zamanda Sabriye Dedeoğlu'ndan herhangi bir iz veya bilgiye ulaşılamadı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #yerel haberler
        #muğla haberleri
        #sabriye dedeoğlu
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        TBMM'de 15 Temmuz anma töreni
        TBMM'de 15 Temmuz anma töreni
        Özel, Güler, Adan ve Ala Habertürk TV'de
        Özel, Güler, Adan ve Ala Habertürk TV'de
        15 Temmuz darbe girişiminin 9. yılı
        15 Temmuz darbe girişiminin 9. yılı
        15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü! Siyasilerden mesajlar
        15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü! Siyasilerden mesajlar
        "Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti"
        "Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti"
        Osimhen'de son durum: Napoli'den flaş istek!
        Osimhen'de son durum: Napoli'den flaş istek!
        İddia: Trump'tan savaşın seyrini değiştirecek adım
        İddia: Trump'tan savaşın seyrini değiştirecek adım
        Galatasaray'dan Ahmetcan Kaplan harekatı!
        Galatasaray'dan Ahmetcan Kaplan harekatı!
        İlki burada yaşanmıştı! O kurşun Atatürk'e hediye!
        İlki burada yaşanmıştı! O kurşun Atatürk'e hediye!
        1 ay önce boşandığı karısını öldürdü!
        1 ay önce boşandığı karısını öldürdü!
        Fenerbahçe'ye kötü haber: Asensio
        Fenerbahçe'ye kötü haber: Asensio
        Terör örgütü FETÖ'nün finans yapılanmasına operasyon: 26 gözaltı
        Terör örgütü FETÖ'nün finans yapılanmasına operasyon: 26 gözaltı
        FETÖ soruşturmalarında 436 gözaltı kararı!
        FETÖ soruşturmalarında 436 gözaltı kararı!
        Beşiktaş'tan Delgado teklifi!
        Beşiktaş'tan Delgado teklifi!
        Sağanak yağmur ve kuvvetli rüzgar uyarısı
        Sağanak yağmur ve kuvvetli rüzgar uyarısı
        Kavgayı ayırırken kardeşi bıçakladı!
        Kavgayı ayırırken kardeşi bıçakladı!
        Soğuk kahve günde en fazla kaç bardak içilmeli?
        Soğuk kahve günde en fazla kaç bardak içilmeli?
        Trump: Putin'le işim bitmedi
        Trump: Putin'le işim bitmedi
        Migreni olanlar için yazı kurtaracak öneriler
        Migreni olanlar için yazı kurtaracak öneriler
        Yozgat'ta silahlı saldırı: 2 ölü, 1 ağır yaralı
        Yozgat'ta silahlı saldırı: 2 ölü, 1 ağır yaralı
        Habertürk Anasayfa