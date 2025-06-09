Alvaro Morata milli takıma veda mı ediyor?

İspanya'nın forvet oyuncusu Alvaro Morata, İspanya ile UEFA Uluslar Ligi'nde oynadıkları finalin ardından konuştu.

Morata, "Tüm takım arkadaşlarım için üzgünüm. Çok çalıştık ama olmadı, futbol böyle bir şey." dedi.

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"PENALTIYI İYİ KULLANMADIM"

Deneyimli forvet, karşılaşmada 111. dakikada oyuna dahil oldu ve penaltılara giden maçta penaltı kaçırdı. Morata, kaçırdığı penaltıyla ilgili, "Penaltıyı iyi kullanamadım, daha iyi atabilirdim. Şimdi eve üzgün bir şekilde dönmek zorundayım." sözlerini sarf etti.

"KARARI BEN VERDİM" İspanya Milli Takımı Teknik Direktörü De la Fuente ise, "Penaltıyı kaçıranlar, cesaret edip atanlardır. Morata'ya penaltı kullanmasını ben söyledim. Morata'nın hatası benim sorumluluğumda çünkü kararı ben verdim. Penaltıyı kaçıran o olması beni özellikle üzdü." diye konuştu. MİLLİ TAKIMA VEDA MI EDECEK? 32 yaşındaki Morata, daha sonra yaptığı açıklamada ise tribünde çocuklarının da olması nedeniyle çok üzüldüğünü söyledi ve, "Ağlamak istedim ama ağlamadım. Şu anda sadece bu maçta yaşananları düşünebiliyorum ancak eylül ayında milli takıma dönmeyebilirim." sözlerini sarf etti.