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        Haberler Gündem Altun'dan, İsrail'in, İran Devlet Televizyonuna saldırısına tepki

        Altun'dan, İsrail'in, İran Devlet Televizyonuna saldırısına tepki

        İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "İsrail'in, basın mensuplarını ve sivilleri hedef alarak İran Radyo ve Televizyon Kurumuna saldırması açık bir katliamdır. Gazetecilere, medya mensuplarına saldırmak barbarlıktır." ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2025 - 23:27 Güncelleme: 16.06.2025 - 23:27
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        İsrail'in, İran Devlet Televizyonuna saldırısına tepki
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        İletişim Başkanı Altun, sosyal medya hesabından saldırıya ilişkin yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

        "İsrail'in, basın mensuplarını ve sivilleri hedef alarak İran Radyo ve Televizyon Kurumuna saldırması açık bir katliamdır. Gazetecilere, medya mensuplarına saldırmak barbarlıktır, böylesi bir saldırının hiçbir hukuki meşruiyeti ve gerekçesi yoktur. İşlediği suçlarla devlet olma özelliğini kaybetmiş olan İsrail yönetimi, kalıcı barışla arasına kalın duvarlar inşa etmektedir. Türkiye olarak bu menfur saldırıyı telin ediyoruz. Hayatını kaybeden basın mensupları için İran halkına taziyelerimizi iletiyoruz. İsrail saldırganlığına ve bölgeyi ateşe atan pervasızlığına karşı uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırıyoruz."

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