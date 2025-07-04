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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Altınordu, Trabzonspor’la anlaşmaya vardı! - Trabzonspor Haberleri

        Altınordu, Trabzonspor’la anlaşmaya vardı!

        TFF 2. Lig ekiplerinden Altınordu, 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Sami Satılmış için Trabzonspor'la anlaşmaya vardı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04.07.2025 - 12:32 Güncelleme: 04.07.2025 - 12:32
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        Altınordu, Trabzonspor'la anlaşmaya vardı!
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        TFF 2. Lig ekiplerinden Altınordu'nun altyapısından yetişen 20 yaşındaki futbolcu Sami Satılmış, geçtiğimiz sezon A takımda sergilediği performansla birçok takımın dikkatini çekmeyi başardı.

        Genç oyuncu ile birçok Süper Lig takımı ilgilenirken, Kocaelispor ve Trabzonspor, İzmir ekibiyle temas kuran taraflar oldu. Altınordu, ilk olarak Körfez ekibiyle masaya oturmasına rağmen anlaşmaya sağlayamadı. Bordo-mavili ekip ise bu süreçte atağa geçerek Sami Satılmış transferini bitirdi. Oyuncu ve kulüple her konuda anlaşmayı başaran Trabzonspor, genç oyuncuyu sağlık kontrollerinden geçirmek için Trabzon’a davet etti. 20 yaşındaki oyuncunun daha sonra 3 yıllık sözleşmeye imza atması bekleniyor.

        Öte yandan Karadeniz takımının, Sami’yi gelecek sezon için 1461 Trabzon FK’ya kiralayacağı öğrenildi.

        2024-25 sezonunda 30 maça çıkan Satılmış, 7 gol ve 5 asistle oynadı.

        Genç oyuncu, U18, U19, U20 ve U21 seviyeleri olmak üzere milli takımın alt yaş kategorilerinde toplamda 13 kez forma giydi.

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