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        Haberler Yaşam Altınköy Açık Hava Müzesi'nde üç ceylan yavrusu dünyaya geldi

        Altınköy Açık Hava Müzesi'nde üç ceylan yavrusu dünyaya geldi

        Altınköy Açık Hava Müzesi'nde dünyaya gelen üç ceylan yavrusu, kendileri için oluşturulan doğal yaşam alanlarında uzman veteriner hekimler gözetiminde yaşamını sürdürüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2025 - 10:22 Güncelleme: 23.06.2025 - 10:22
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          Altındağ Belediyesi tarafından köy hayatını günümüze aktarmak amacıyla kurulan Altınköy Açık Hava Müzesi, içerisinde yel değirmeni, asma köprü, bakkal, gül bahçesi ve tarihi evler gibi yapıların yanı sıra çeşitli hayvanları da barındırıyor.

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          Keklik, kaz, tavus kuşu ve ceylan gibi yaklaşık 200 hayvanın yaşam sürdüğü müze, doğal yaşam alanını yerinde deneyimlemek isteyenlerin uğrak noktası oluyor.

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          Müzede zaman zaman hayvanların dünyaya getirdiği yavrular, tatlı telaşa neden oluyor.

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          Son olarak bir ceylanın üç dişi yavru dünyaya getirmesi, müzedeki doğal yaşama renk kattı.

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          "1.5 AY SONRA KENDİ BAŞLARINA HAREKET EDEBİLECEKLER"

          Altınköy Açık Hava Müzesi Müdürü Dilek Kara Yılmaz, yaptığı açıklamada, ceylanlara doğal ortamlarına uygun alan oluşturduklarını belirterek, bunun ziyaretçiler tarafından da memnuniyetle karşılandığını söyledi.

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          Ceylanların sağlıklı şekilde dünyaya geldiğini kaydeden Yılmaz, "Zaten veteriner hekimlerimiz sürekli buradalar. Hatta hekimlerimiz 7 gün 24 saat başlarında duruyor. Şu anki süreçleri de gayet güzel, kontrol altındalar" bilgisini verdi.

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          Yılmaz, ceylanlara insanların müdahalesini engellemek için yaşam alanlarını telle çevirdiklerini aktararak, "Ceylanlar ve anneleri çok hassas. Biraz daha zamana ihtiyacımız var, 1,5 ay sonra tam anlamıyla kendi başlarına hareket edebilecekler" diye konuştu.

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          Yeni doğanlarla birlikte müzedeki ceylan sayının 7'ye ulaştığını belirten Yılmaz, "Ceylanlarımız burada doğalarına uygun şekilde yaşamlarına devam edecek. Ziyaretçilerimizin ceylanlara ve hatta diğer hayvanlarımıza olan ilgisi hakikaten bizi çok memnun ve mutlu ediyor. Çünkü, Ankara'da merkeze yakın böyle bir mekan yok. Vatandaşlar, buraya geldiğinde çok mutlu oluyorlar" ifadelerini kullandı.

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          Ceylanlardan birinin adını Zıpır koyduklarını anlatan Yılmaz, şunları kaydetti:

          "Ziyaret esnasında küçük bir kız çocuğumuz, annesine koşarak gelirken, 'Anne, bunlar çok zıpır' dedi. Özellikle yeni doğan ceylanlarımızın birinden bahsetti. Biz de o zaman adı 'Zıpır' olsun dedik kendi aramızda. Diğerleri henüz hikayesini bekliyor."

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