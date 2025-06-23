Altınköy Açık Hava Müzesi'nde üç ceylan yavrusu dünyaya geldi

Yeni doğanlarla birlikte müzedeki ceylan sayının 7'ye ulaştığını belirten Yılmaz, "Ceylanlarımız burada doğalarına uygun şekilde yaşamlarına devam edecek. Ziyaretçilerimizin ceylanlara ve hatta diğer hayvanlarımıza olan ilgisi hakikaten bizi çok memnun ve mutlu ediyor. Çünkü, Ankara'da merkeze yakın böyle bir mekan yok. Vatandaşlar, buraya geldiğinde çok mutlu oluyorlar" ifadelerini kullandı.