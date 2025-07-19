Altın fiyatlarında yükseliş sürüyor! 20 Temmuz 2025 gram ve çeyrek altın ne kadar?
Altın fiyatlarındaki yükseliş sürüyor. Fed'in temkinli duruşunu sürdüreceği ihtimallerinin artmasıyla dolar endeksi 99 seviyelerine yakın durmayı sürdürürken, altının ons fiyatı ise yüzde 0,3 düşüşle 3 bin 339 dolara inmesinin ardından şu sıralarda düşüşünü sürdürerek 3 bin 335 dolarda bulunuyor.. Peki, altın fiyatlarında son durum nedir? İşte, 20 Temmuz 2025 altın fiyatları...
- 1
ABD'de açıklanan makroekonomik verilerin iyi gelmesi sonrasında dolar endeksindeki yükselişin etkisiyle altının ons fiyatında gerileme görüldü. ABD'de perakende satışlar, haziranda yüzde 0,6 ile beklentilerin üzerinde artış kaydetti. Ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı ise 12 Temmuz ile biten haftada bir önceki haftaya kıyasla 7 bin kişi azalışla 221 bin oldu. Üst üste 5 haftadır azalan ve üç ayın en düşük seviyesine inen işsizlik maaşı başvuru sayısı, piyasa beklentilerinin de altında gerçekleşti. Peki, bugün altın fiyatları ne durumda? İşte, 20 Temmuz 2025 altın fiyatları...
- 2
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 4.349,61
Satış: 4.350,44
- 3
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 3.349,35
Satış: 3.350,53
-
- 4
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 6.959,38
Satış: 7.112,98
- 5
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 27.837,52
Satış: 28.364,89
- 6
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 28.164,00
Satış: 28.379,00
-
- 7
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 13.875,26
Satış: 14.225,95
- 8
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 27.837,52
Satış: 28.364,89
- 9
ATA ALTIN FİYATI
28.705,27
Satış: 29.429,44
-
- 10
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.366,41
Satış: 3.331,54
- 11
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.940,91
Satış: 4.153,41