Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi Altın fiyatlarında yükseliş sürüyor! 19 Temmuz 2025 gram, çeyrek altın, altın ons, Cumhuriyet ve 14-22 ayar bilezik ne kadar?

        Altın fiyatlarında yükseliş sürüyor! 19 Temmuz 2025 gram ve çeyrek altın ne kadar?

        Altın fiyatlarındaki yükseliş sürüyor. Fed'in temkinli duruşunu sürdüreceği ihtimallerinin artmasıyla dolar endeksi 99 seviyelerine yakın durmayı sürdürürken, altının ons fiyatı ise yüzde 0,3 düşüşle 3 bin 339 dolara inmesinin ardından şu sıralarda düşüşünü sürdürerek 3 bin 335 dolarda bulunuyor.. Peki, altın fiyatlarında son durum nedir? İşte, 19 Temmuz 2025 altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.07.2025 - 08:00 Güncelleme: 19.07.2025 - 09:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        YKS sonuçları açıklandı
        YKS sonuçları açıklandı
        Neden yandık
        Neden yandık
        Sağanak yağmur ve sıcak hava etkili olacak
        Sağanak yağmur ve sıcak hava etkili olacak
        Inter'den Sommer ve Hakan Çalhanoğlu açıklaması!
        Inter'den Sommer ve Hakan Çalhanoğlu açıklaması!
        Ankara'da sağanak ve fırtına
        Ankara'da sağanak ve fırtına
        Kerem Aktürkoğlu'dan ayrılık kararı!
        Kerem Aktürkoğlu'dan ayrılık kararı!
        Günün bu saatleri çok kritik olabilir!
        Günün bu saatleri çok kritik olabilir!
        Galatasaray'dan Ederson için teklif!
        Galatasaray'dan Ederson için teklif!
        Bu nesneler tuvaletten bile daha kirli olabilir!
        Bu nesneler tuvaletten bile daha kirli olabilir!
        Efsaneler HT Spor'da buluşuyor!
        Efsaneler HT Spor'da buluşuyor!
        İsrail ile Suriye ateşkeste anlaştı
        İsrail ile Suriye ateşkeste anlaştı
        Coman bombası!
        Coman bombası!
        Ayşe Tokyaz cinayetinde flaş gelişme! Katil Cemil Koç'a bir tutuklama daha
        Ayşe Tokyaz cinayetinde flaş gelişme! Katil Cemil Koç'a bir tutuklama daha
        Dev şirketin CEO’su eşini aldatırken yakalandı!
        Dev şirketin CEO’su eşini aldatırken yakalandı!
        Galatasaray'dan Florya projesi açıklaması
        Galatasaray'dan Florya projesi açıklaması
        Suriye Cumhurbaşkanlığı, Süveyda'ya özel bir güç gönderecek
        Suriye Cumhurbaşkanlığı, Süveyda'ya özel bir güç gönderecek
        Osimhen'de imza an meselesi!
        Osimhen'de imza an meselesi!
        HAKMAR ve TATBAK'ın sahibi tutuklandı
        HAKMAR ve TATBAK'ın sahibi tutuklandı
        Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar
        Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü
        Habertürk Anasayfa