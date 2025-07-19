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        Haberler Bilgi Ekonomi Altın fiyatlarında yükseliş sürüyor! 19 Temmuz 2025 Cumartesi gram altın, çeyrek altın, altın ons, Cumhuriyet ve 14-22 ayar bilezik ne kadar?

        Altın fiyatlarında yükseliş sürüyor! 19 Temmuz 2025 gram ve çeyrek altın ne kadar?

        Altın fiyatlarındaki yükseliş sürüyor. Fed'in temkinli duruşunu sürdüreceği ihtimallerinin artmasıyla dolar endeksi 99 seviyelerine yakın durmayı sürdürürken, altının ons fiyatı ise yüzde 0,3 düşüşle 3 bin 339 dolara inmesinin ardından şu sıralarda düşüşünü sürdürerek 3 bin 335 dolarda bulunuyor.. Peki, altın fiyatlarında son durum nedir? İşte, 19 Temmuz 2025 altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.07.2025 - 08:00 Güncelleme: 19.07.2025 - 20:27
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