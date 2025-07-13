ABD yönetiminin uyguladığı tarifelerin ekonomiye olası etkilerine ilişkin endişeler devam ediyor. Bu kapsamda yapılan açıklamalar yatırımcılar tarafından yakından takip edilirken, Trump, 1 Ağustos'tan itibaren Kanada ürünlerine, sektörel tarifelerden ayrı olarak yüzde 35 gümrük vergisi uygulanacağını bildirdi. Analistler, artan ticaret gerilimlerinin güvenli liman varlıklarına talebi artırmasıyla altının ons fiyatında yükselişlerin görüldüğünü belirterek, Fed üyelerinden gelen indirim mesajlarının bunu desteklediğini bildirdi. Peki, altın fiyatlarında son durum nedir? İşte, tüm bu gelişmeler ışığında 14 Temmuz 2025 altın fiyatları...