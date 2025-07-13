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        Haberler Bilgi Ekonomi Altın fiyatlarında yükseliş sürüyor! 14 Temmuz 2025 gram, çeyrek altın, altın ons, Cumhuriyet ve 14-22 ayar bilezik ne kadar?

        Altın fiyatlarında yükseliş sürüyor! 14 Temmuz 2025 gram ve çeyrek altın ne kadar?

        Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük tarifelerine ilişkin açıklamaları yakından takip edilirken, ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikasında gevşeme yapabileceğine dair artan beklentiler varlık fiyatları üzerinde etkili oluyor. Analistler, artan ticaret gerilimlerinin güvenli liman varlıklarına talebi artırmasıyla altının ons fiyatında yükselişlerin görüldüğünü belirterek, Fed üyelerinden gelen güvercin mesajların da altının ons fiyatını desteklediğini aktardı. Peki, bu gelişmeler altın fiyatlarına nasıl yansıdı? İşte, 14 Temmuz 2025 altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.07.2025 - 08:05 Güncelleme: 14.07.2025 - 00:04
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