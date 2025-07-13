Altın fiyatlarında yükseliş sürüyor! 13 Temmuz 2025 Pazar gram ve çeyrek altın ne kadar?
Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük tarifelerine ilişkin açıklamaları yakından takip edilirken, ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikasında gevşeme yapabileceğine dair artan beklentiler varlık fiyatları üzerinde etkili oluyor. Analistler, artan ticaret gerilimlerinin güvenli liman varlıklarına talebi artırmasıyla altının ons fiyatında yükselişlerin görüldüğünü belirterek, Fed üyelerinden gelen güvercin mesajların da altının ons fiyatını desteklediğini aktardı. Peki, bu gelişmeler altın fiyatlarına nasıl yansıdı? İşte, 13 Temmuz 2025 Pazar altın fiyatları...
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ABD yönetiminin uyguladığı tarifelerin ekonomiye olası etkilerine ilişkin endişeler devam ediyor. Bu kapsamda yapılan açıklamalar yatırımcılar tarafından yakından takip edilirken, Trump, 1 Ağustos'tan itibaren Kanada ürünlerine, sektörel tarifelerden ayrı olarak yüzde 35 gümrük vergisi uygulanacağını bildirdi. Analistler, artan ticaret gerilimlerinin güvenli liman varlıklarına talebi artırmasıyla altının ons fiyatında yükselişlerin görüldüğünü belirterek, Fed üyelerinden gelen indirim mesajlarının bunu desteklediğini bildirdi. Peki, altın fiyatlarında son durum nedir? İşte, tüm bu gelişmeler ışığında 13 Temmuz 2025 altın fiyatları...
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GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 4.333,68
Satış: 4.335,04
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ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 3.354,54
Satış: 3.356,65
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ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 6.933,88
Satış: 7.087,80
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CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 27.735,52
Satış: 28.264,49
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TAM ALTIN FİYATI
Alış: 27.966,00
Satış: 28.202,00
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YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 13.824,42
Satış: 14.175,59
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ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 27.735,52
Satış: 28.264,49
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ATA ALTIN FİYATI
Alış: 28.464,35
Satış: 29.175,27
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14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.349,34
Satış: 3.313,84
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22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.913,18
Satış: 4.127,53
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GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 69.656,00
Satış: 70.396,00
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