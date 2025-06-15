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        Haberler Bilgi Ekonomi Altın fiyatları yükselişte! 16 Haziran bugün cumhuriyet, ata, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar oldu, kaç TL?

        Altın fiyatları hafta sonu yükselişe geçti! 16 Haziran 2025 bugün cumhuriyet, ata, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar oldu?

        İsrail'in İran saldırısı sonrası altın fiyatlarındaki yükseliş sürüyor. Altın fiyatları, Ortadoğu'da gerilimin tırmanmasıyla yaklaşık iki ayın zirve seviyesine yükselirken haftalık kazanımını yüzde 3'ün üzerine taşıdı. Altının gram fiyatı, günü  4 bin 322 liradan tamamladı. Cumhuriyet altın fiyatı 27,661 TL'den işlem gördü. Peki 16 Haziran 2025 bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? İşte Altın fiyatları alış - satış tablosu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.06.2025 - 07:19 Güncelleme: 16.06.2025 - 00:04
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