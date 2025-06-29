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        Haberler Bilgi Ekonomi ALTIN FİYATLARI DÜŞÜŞ EĞİLİMİNDE! 30 Haziran bugün tam, ata, cumhuriyet, 22 ayar bilezik, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar oldu?

        Altın fiyatları düşüyor! 30 Haziran 2025 bugün tam, ata, cumhuriyet, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu?

        Altın fiyatları son günlerdeki düşüşünü sürdürüyor. ABD ile Çin arasında sağlanan ticaret anlaşması ve Orta Doğu'daki ateşkes ortamı, yatırımcıların risk iştahını artırarak altın fiyatlarını son bir ayın en düşük seviyesine geçti. En son Altının ons fiyatı 3 bin 275 dolardan işlem görürken, gram altın ise 4 bin 200 liradan alıcı buldu. Peki altın fiyatları ne kadar oldu? 30 Haziran tam, ata, cumhuriyet, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte altın fiyatları alış ve satış tablosu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.06.2025 - 07:51 Güncelleme: 30.06.2025 - 00:09
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