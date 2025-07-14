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        Haberler Bilgi Ekonomi ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI 14 TEMMUZ 2025: Altında güvenli liman yükselişi! Bugün Cumhuriyet, 22 ayar bilezik, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?

        Altında güvenli liman yükselişi! 14 Temmuz bugün Cumhuriyet altını, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?

        Altın fiyatları 14 Temmuz Pazartesi günü en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Altın, ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa Birliği ve Meksika'ya yüzde 30'luk gümrük tarifesi uygulayacağını açıklamasının ardından yükseldi. Saat 10.00 itibarıyla altının onsu 3 bin 357 dolardan, gram altın ise 4 bin 348 TL'den işlem görüyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım ve çeyrek altın ne kadar, kaç TL? İşte 14 Temmuz 2025 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.07.2025 - 07:47 Güncelleme: 14.07.2025 - 10:03
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