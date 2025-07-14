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        Haberler Bilgi Ekonomi ALTIN FİYATLARI CANLI 14 TEMMUZ 2025: Altın yükselişte! Bugün Cumhuriyet, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?

        Altın fiyatları yükselişte! 14 Temmuz 2025 bugün Cumhuriyet altını, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?

        Altın fiyatları 14 Temmuz Pazartesi günü en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Altın, ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa Birliği ve Meksika'ya yüzde 30'luk gümrük tarifesi uygulayacağını açıklamasının ardından yükseldi. Saat 17.15 itibarıyla altının onsu 3 bin 365 dolardan, gram altın ise 4 bin 338 TL'den işlem görüyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım ve çeyrek altın ne kadar, kaç TL? İşte 14 Temmuz 2025 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.07.2025 - 07:47 Güncelleme: 14.07.2025 - 17:16
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