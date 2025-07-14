Altın fiyatları yükselişte! 14 Temmuz 2025 bugün Cumhuriyet altını, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?
Altın fiyatları 14 Temmuz Pazartesi günü en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Altın, ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa Birliği ve Meksika'ya yüzde 30'luk gümrük tarifesi uygulayacağını açıklamasının ardından yükseldi. Saat 17.15 itibarıyla altının onsu 3 bin 365 dolardan, gram altın ise 4 bin 338 TL'den işlem görüyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım ve çeyrek altın ne kadar, kaç TL? İşte 14 Temmuz 2025 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu!
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Anlık ve canlı altın fiyatları alış-satış tablosu haftanın ilk işlem gününde alım satım yapmak isteyenler tarafından inceleniyor. ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa Birliği ve Meksika’ya gelecek ay yürürlüğe girecek şekilde yüzde 30’luk gümrük tarifesi uygulayacağını açıklamadı. Artan ticaret gerilimleri altının güvenli liman cazibesini pekiştirdi. Altındaki bu yükseliş, artan jeopolitik gerilimler ve merkez bankalarının altın alımlarıyla da desteklendi. Peki bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 14 Temmuz 2025 güncel altın fiyatları...
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GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 4.338,4542
Satış: 4.338,7000
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ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 3.365,63
Satış: 3.366,33
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ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 6.941,6543
Satış: 7.090,3700
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CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 27.810,2000
Satış: 28.334,5800
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TAM ALTIN FİYATI
Alış: 28.053,00
Satış: 28.224,00
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YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 13.869,62
Satış: 14.219,09
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ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 27.826,19
Satış: 28.351,22
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ATA ALTIN FİYATI
Alış: 28.541,58
Satış: 29.261,71
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14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.357,14
Satış: 3.316,47
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22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.925,85
Satış: 4.131,38
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GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 69.867,00
Satış: 70.448,00
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