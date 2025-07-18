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        Haberler Bilgi Ekonomi Altın fiyatları alış-satış tablosu 19 Temmuz 2025: Bugün ons, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın ne kadar? İşte canlı altın kuru!

        Altın fiyatları yükselişe geçti! 19 Temmuz 2025 bugün ons, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?

        Canlı ve anlık altın fiyatları yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Alınan son verilere göre, saat 17.10 itibarıyla gram altın 4.356 TL'den alıcı buluyor. Peki bugün ons, Cumhuriyet, tam, yarım ve çeyrek altın ne kadar, kaç TL? İşte 19 Temmuz 2025 güncel altın fiyatları alış-satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.07.2025 - 07:59 Güncelleme: 19.07.2025 - 00:18
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