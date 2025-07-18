Canlı altın fiyatları alış satış tablosu 18 Temmuz Cuma günü de en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. Jeopolitik gelişmeler, döviz kurundaki hareketlilik ve küresel piyasalardaki belirsizlikler, altın fiyatlarında yönü belirlemeye devam ediyor. ABD Başkanı Trump'ın açıklamaları sonrası Fed’in bağımsızlığına ilişkin endişelerin devam etmesiyle küresel piyasalar karışık bir seyir izliyor. Bugün saat 08.00 itibarıyla gram altın 4.323 TL’den, 22 ayar bilezik 4.146 TL’den alıcı buluyor. Peki, bugün Cumhuriyet, ata, tam ve yarım altın ne kadar, kaç TL? İşte, 18 Temmuz 2025 altın fiyatları son durum…