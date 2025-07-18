Altın fiyatları alış-satış tablosu 18 Temmuz 2025: Bugün ons, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?
Canlı ve anlık altın fiyatları haftanın son işlem gününde yatırımcıları tarafından yakından takip ediliyor. Küresel piyasalar, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları sonrasında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bağımsızlığına ilişkin endişelerin devam etmesiyle karışık bir seyir izliyor. Güvenli liman altında ise düşüş gözlemleniyor. Alınan son verilere göre, saat 08.00 itibarıyla ons altın 3.339 TL'den işlem görürken, çeyrek altın 7.069 TL'den alıcı buluyor. Peki bugün ons, Cumhuriyet, tam, yarım ve gram altın ne kadar, kaç TL? İşte 18 Temmuz 2025 güncel altın fiyatları alış-satış tablosu...
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Canlı altın fiyatları alış satış tablosu 18 Temmuz Cuma günü de en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. Jeopolitik gelişmeler, döviz kurundaki hareketlilik ve küresel piyasalardaki belirsizlikler, altın fiyatlarında yönü belirlemeye devam ediyor. ABD Başkanı Trump'ın açıklamaları sonrası Fed’in bağımsızlığına ilişkin endişelerin devam etmesiyle küresel piyasalar karışık bir seyir izliyor. Bugün saat 08.00 itibarıyla gram altın 4.323 TL’den, 22 ayar bilezik 4.146 TL’den alıcı buluyor. Peki, bugün Cumhuriyet, ata, tam ve yarım altın ne kadar, kaç TL? İşte, 18 Temmuz 2025 altın fiyatları son durum…
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GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 4.323,2070
Satış: 4.323,6860
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ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 3.338,25
Satış: 3.339,69
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ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 6.917,1300
Satış: 7.069,2300
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CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 27.668,5200
Satış: 28.190,4300
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TAM ALTIN FİYATI
Alış: 28.076,00
Satış: 28.330,00
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YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 13.794,53
Satış: 14.141,87
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ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 27.675,55
Satış: 28.197,25
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ATA ALTIN FİYATI
Alış: 28.458,31
Satış: 29.176,37
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14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.358,85
Satış: 3.326,60
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22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.928,63
Satış: 4.146,19
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GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 69.931,00
Satış: 70.715,00
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