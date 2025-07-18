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        Haberler Bilgi Ekonomi Altın fiyatları alış-satış tablosu 18 Temmuz 2025: Bugün ons, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL? İşte canlı altın kuru!

        Altın fiyatları alış-satış tablosu 18 Temmuz 2025: Bugün ons, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?

        Canlı ve anlık altın fiyatları haftanın son işlem gününde yatırımcıları tarafından yakından takip ediliyor. Küresel piyasalar, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları sonrasında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bağımsızlığına ilişkin endişelerin devam etmesiyle karışık bir seyir izliyor. Güvenli liman altında ise düşüş gözlemleniyor. Alınan son verilere göre, saat 08.00 itibarıyla ons altın 3.339 TL'den işlem görürken, çeyrek altın 7.069 TL'den alıcı buluyor. Peki bugün ons, Cumhuriyet, tam, yarım ve gram altın ne kadar, kaç TL? İşte 18 Temmuz 2025 güncel altın fiyatları alış-satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.07.2025 - 07:59 Güncelleme: 18.07.2025 - 08:11
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