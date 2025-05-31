Hafta sonu altın fiyatları: 31 Mayıs 2025 Cumartesi gram ve çeyrek kaç TL?
Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,7 azalışla 3 bin 294 dolar seviyesinden işlem görüyor. ABD'de gümrük tarifelerine ilişkin belirsizliklerin derinleşmesi, makroekonomik verilerden alınan sinyaller ve Fed yetkililerinden gelen temkinli açıklamalarla varlık fiyatlarında karışık bir seyir izleniyor. Peki, altın fiyatlarında son durum nedir? İşte, 31 Mayıs 2025 altın fiyatları...
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Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, Trump’ın Fed’in faiz indirmeyerek hata yaptığını ve bunun ABD’yi ekonomik olarak zayıflattığını söyledi. Öte yandan, ABD ekonomisine ilişkin açıklanan veriler karışık sinyaller verirken, yatırımcıların güvenli liman arayışı altın fiyatlarına destek sağladı. Peki, hafta sonu altın fiyatlarında son durum nedir? İşte, 31 Mayıs 2025 altın fiyatlarında son durum...
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GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 4.147,87
Satış: 4.148,96
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ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 3.288,70
Satış: 3.289,80
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ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 6.636,58
Satış: 6.783,55
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CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 26.546,34
Satış: 27.051,24
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TAM ALTIN FİYATI
Alış: 26.814,00
Satış: 27.387,00
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YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 13.231,69
Satış: 13.567,11
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ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 26.546,34
Satış: 27.051,24
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Alış: 27.376,79
Satış: 28.068,10
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14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.250,12
Satış: 3.232,48
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22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.751,95
Satış: 4.008,62