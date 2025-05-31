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        Haberler Bilgi Ekonomi Altın fiyatları 31 Mayıs 2025 Cumartesi: Canlı altın alış-satış tablosu ile bugün çeyrek, gram altın ne kadar?

        Hafta sonu altın fiyatları: 31 Mayıs 2025 Cumartesi gram ve çeyrek kaç TL?

        Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,7 azalışla 3 bin 294 dolar seviyesinden işlem görüyor. ABD'de gümrük tarifelerine ilişkin belirsizliklerin derinleşmesi, makroekonomik verilerden alınan sinyaller ve Fed yetkililerinden gelen temkinli açıklamalarla varlık fiyatlarında karışık bir seyir izleniyor. Peki, altın fiyatlarında son durum nedir? İşte, 31 Mayıs 2025 altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.05.2025 - 07:51 Güncelleme: 31.05.2025 - 07:51
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