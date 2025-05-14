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        Haberler Bilgi Ekonomi Altın fiyatları 14 Mayıs 2025: Altında inişli çıkışlı seyir! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar?

        Altın fiyatlarında inişli çıkışlı seyir! 14 Mayıs 2025 Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar?

        Canlı altın fiyatları ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Altın fiyatları ABD-Çin arasındaki ticaret savaşında geçici "ateşkes" sağlanmasının ardından inişli çıkışlı bir seyir izliyor. Alınan verilere göre, saat 10.05 itibarıyla gram altın 4.032 TL'den işlem görüyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 14 Mayıs 2025 Altın fiyatları alış-satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.05.2025 - 10:08 Güncelleme: 14.05.2025 - 10:08
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        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
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