Altay Bayındır'dan flaş Galatasaray itirafı!

"TERAPİ ALMAM LAZIM DEDİM"

"Şampiyon olmak için rakibini yenmen gerekiyor. Türkiye'deki oyuncularda çok stres de oluyor. Fenerbahçe çok büyük bir camia, bu camianın baskısını kaldırmanız gerekir. İnşallah bu sene şampiyon olurlar. Taraftarın ve camianın şampiyonluğa ihtiyacı var. Çok fazla mücadele verdik. Ailem de biliyor ben gece gündüz kafamı buna yoruyordum. Dışardaki baskı da benim için sıkıntılı bir süreçti. Oyuncu olarak eleştireceksin ama doğru taraftan eleştirmek lazım. O insanın da bir ailesi ve hayatı var. Kendi kendime benim bir terapi almam lazım dedim. Ne kadar iyi bir insan olsan da insanların düşüncelerini değiştiremezsin. Her futbolcunun dışardan destek alması gerektiğini düşünüyorum."