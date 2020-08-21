Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Alper'in 30 Haziran 2022'ye kadar mukavelesi bulunduğu hatırlatılarak, "Alper Potuk'la yapılan görüşmeler neticesinde sözleşmemiz karşılılı olarak feshedilmiştir. Kendisine, geldiği günden bu yana takımımıza verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.