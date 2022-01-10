Sosyal medya kullanıcıları 10 Ocak Alparslan: Büyük Selçuklu yeni bölümü var mı, yok mu sorusunu gündeme getirdi. 3 Ocak Pazartesi günü de yeni bölümüyle ekrana gelmeyen Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin 10 Ocak'ta yani bu akşam yeni bölümüyle ekrana gelmesi bekleniyordu ancak TRT 1 yayın akışına göre Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi bu akşam yeni bölümüyle ekrana gelmeyecek. Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinin yeni bölümünün ne zaman ekrana geleceği merak konusu oldu. İşte 10 Ocak 2022 TRT 1 yayın akışı listesi ve Alparslan: Büyük Selçuklu yeni bölüm tarihi