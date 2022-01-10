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Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam var mı? Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm ne zaman? TRT açıkladı! 10 Ocak TRT 1 yayın akışı

Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam var mı? Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm ne zaman? TRT açıkladı!

Barış Arduç ve Fahriye Evcen'in başrolü paylaştı fenomen dizi Alparslan Büyük Selçuklu 2 haftadır sosyal medyanın gündeminden düşmüyor. Her hafta Pazartesi akşamları yeni bölümleriyle TRT 1 ekranlarında izleyici ile buluşan Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin yeni bölümü araştırılıyor. TRT 1, 10 Ocak yayın akışında Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin yeni bölümüne rastlanmadı. Alparslan: Büyük Selçuklu bu akşam neden yok, yeni bölüm ne zaman? 10 Ocak Pazartesi TRT 1 TV yayın akışı

10.01.2022 - 19:42 | Güncelleme: TELEVİZYON

  • Sosyal medya kullanıcıları 10 Ocak Alparslan: Büyük Selçuklu yeni bölümü var mı, yok mu sorusunu gündeme getirdi. 3 Ocak Pazartesi günü de yeni bölümüyle ekrana gelmeyen Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin 10 Ocak'ta yani bu akşam yeni bölümüyle ekrana gelmesi bekleniyordu ancak TRT 1 yayın akışına göre Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi bu akşam yeni bölümüyle ekrana gelmeyecek. Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinin yeni bölümünün ne zaman ekrana geleceği merak konusu oldu. İşte 10 Ocak 2022 TRT 1 yayın akışı listesi ve Alparslan: Büyük Selçuklu yeni bölüm tarihi

     

  • ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU YENİ BÖLÜMÜ BU AKŞAM NEDEN YOK?

    Yılbaşı özel programları nedeniyle bu hafta ve geçtiğimiz hafta seyirci karşısına çıkmayan dizilerden biri de Alparslan Büyük Selçuklu dizisi oldu. Her hafta Pazartesi akşamı ekrana gelen Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin yeni bölümü bu akşam ekrana gelmeyecek.

    ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

    Bu akşam 8. bölüm tekrarıyla TRT 1 ekranlarında olacak olan Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin yeni bölümünün 17 Ocak Pazartesi akşamı ekrana gelmesi bekleniyor.

  • TRT 1 YAYIN AKIŞI

    16:30 Seksenler

    19:00 Ana Haber

    19:55 İddiaların Aksine

    20:00 Alparslan: Büyük Selçuklu

    23:20 112 Acil Çağrı

    00:40 Soluk (Yerli Sinema)

    02:20 Şehrime Hoş Geldiniz

    02:50 Alparslan: Büyük Selçuklu

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