"ŞİMDİ BİRAZ DAHA SORUMLULUK ALMA ZAMANI"
6 Şubat'ta merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 11 ilimizi etkileyen depremlerin ardından bölgeye yardıma giden Sayışman, o anlar hakkında konuştu.
Basın mensuplarıyla sohbet eden Tolgahan Sayışman, "Herkese hayırlı ramazanlar. Özellikle deprem bölgesindeki vatandaşlarımıza huzurlu bir ay diliyorum. Önümüzdeki hafta inşallah bir aksilik olmazsa iftar sözümüz var. Bazı çadırları ziyarette bulunacağız. Son durumu, son nabzı tekrar ölçüm, yardımlara devam edeceğim. Kimse unutmasın. İlk zamanlarda herkes coşku ile Allah razı olsun yardımlarını, desteklerini yaptılar. Şimdi yavaş yavaş yardımların hızı kesildiği için biraz daha sorumluluk alma zamanı geldi. Bu süreci hep birlikte atlatacağız" dedi.