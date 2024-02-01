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        Haberler Dünya Almanya’daki havalimanlarında güvenlik personeli iş bıraktı: 200 bin yolcu etkilendi!

        Almanya'daki havalimanlarında güvenlik personeli iş bıraktı: 200 bin yolcu etkilendi!

        Almanya'da geçen hafta makinistlerin yaptığı grevin ardından bugün havalimanlarında güvenlik personeli iş bıraktı. 11 havalimanında gerçekleşen grevden 200 bin yolcunun etkilenmesi bekleniyor

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 01.02.2024 - 14:55 Güncelleme: 01.02.2024 - 14:55
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          Almanya'daki 11 havalimanında çalışan güvenlik personelinin ücret artışı talebiyle bu gece yarısına kadar devam edecek uyarı grevi 200 bin yolcuyu etkiliyor.

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          Toplu sözleşme görüşmelerinde iş verenler ile anlaşamayan Verdi Sendikası, güvenlik personeline ücret artışı talebiyle bir günlük grev çağrısında bulundu.

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          Aralarında Berlin, Frankfurt, Hamburg ve Köln'ün de bulunduğu 11 havalimanında yapılan grevden dolayı çok sayıda uçuş iptal edildi.

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          Berlin-Brandenburg, Frankfurt, Hamburg, Köln/Bonn, Leipzig/Halle, Stuttgart, Bremen, Hannover, Düsseldorf, Erfurt ve Dresden havalimanlarında uyarı grevine gitti.

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        *Haberin görselleri AA ve Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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