Almanya'daki havalimanlarında güvenlik personeli iş bıraktı: 200 bin yolcu etkilendi!
Almanya'da geçen hafta makinistlerin yaptığı grevin ardından bugün havalimanlarında güvenlik personeli iş bıraktı. 11 havalimanında gerçekleşen grevden 200 bin yolcunun etkilenmesi bekleniyor
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Almanya'daki 11 havalimanında çalışan güvenlik personelinin ücret artışı talebiyle bu gece yarısına kadar devam edecek uyarı grevi 200 bin yolcuyu etkiliyor.
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Toplu sözleşme görüşmelerinde iş verenler ile anlaşamayan Verdi Sendikası, güvenlik personeline ücret artışı talebiyle bir günlük grev çağrısında bulundu.
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Aralarında Berlin, Frankfurt, Hamburg ve Köln'ün de bulunduğu 11 havalimanında yapılan grevden dolayı çok sayıda uçuş iptal edildi.
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Berlin-Brandenburg, Frankfurt, Hamburg, Köln/Bonn, Leipzig/Halle, Stuttgart, Bremen, Hannover, Düsseldorf, Erfurt ve Dresden havalimanlarında uyarı grevine gitti.
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*Haberin görselleri AA ve Associated Press tarafından servis edilmiştir.