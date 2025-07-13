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        Haberler Dünya Almanya: Rusya huzur içinde yaşamamıza izin vermiyor | Dış Haberler

        Almanya: Rusya huzur içinde yaşamamıza izin vermiyor

        Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Rusya'nın huzur içinde yaşamalarına izin vermediğini ifade ederken "Rusya büyük ölçekte silahlanıyor, buna siber saldırılar, sabotaj ve dezenformasyon kampanyaları da ekleniyor." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2025 - 00:22 Güncelleme: 13.07.2025 - 00:22
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        "Rusya huzur içinde yaşamamıza izin vermiyor"
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        Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Moskova'nın amacının Avrupa'yı "içeriden bölmek" olduğunu belirterek Rusya'nın, "huzur içinde yaşamalarına" izin vermediğini ifade etti.

        Wadephul, güncel uluslararası meselelere ilişkin Avusturya'nın Krone gazetesine yazılı değerlendirmede bulundu.

        Kendilerini "kandırmamaları" gerektiğini, Rusya ile savaş halinde olmadıklarını belirten Wadephul, "Ama bu, Rusya'nın huzur içinde yaşamamıza izin verdiği anlamına gelmez. Rusya büyük ölçekte silahlanıyor, buna siber saldırılar, sabotaj ve dezenformasyon kampanyaları da ekleniyor." ifadelerini kullandı.

        Wadephul, Moskova'nın amacının, Avrupa'yı "içeriden bölmek ve düzeni sarsmak" olduğunu, bu nedenle harekete geçtiklerini ve Almanya'nın savunmasını güçlendirdiklerini kaydetti.

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        Bakan Wadephul, "Askeri ve sosyal açıdan o kadar güçlü olmalıyız ki, (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in bize veya ortaklarımıza saldırma fikri aklına bile gelmesin." ifadesine yer verdi.

        Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarına devam ettiğinin altını çizen Wadephul, Ukrayna'nın barışa hazır olduğunu, Rusya'nın ise olmadığını belirtti.

        Wadephul, Putin'in NATO'yu zayıflatmak istediğini ancak İttifak'ın her zamankinden daha güçlü olduğunu vurguladı.

        Gazze'deki duruma ilişkin ise Wadephul, İsrail'in güvenliğinin kendileri için bir sorumluluk olduğunu ancak uluslararası hukuka bağlılığın "aynı madalyonun diğer yüzü" olduğunu kaydetti.

        Wadephul, Almanya veya Avusturya'nın Gazze'de insani yardımların artırılması için çalışmasının "bir ağırlık" taşıdığını ifade etti.

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